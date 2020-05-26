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Крупнейшую экономику Европы накроет мощная волна банкротств

Крупнейшую экономику Европы накроет мощная волна банкротствФото: Globallookpress.com

Ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, привели к разорению небольшого числа немецких компаний. Однако эксперты говорят о приближении мощной волны банкротств, которая накроет экономику Германии, сообщает Focus.

По данным бюро кредитных историй Crifbürgel, обанкротятся свыше 29 тысяч немецких компаний, на 54 процента больше, чем в 2019 году. Таким образом, удар коронавируса по крупнейшей экономике Европы станет почти таким же сильным, как мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, когда около 34 тысяч предприятий разорились. При этом нынешний прогноз не учитывал предоставленные немецким государственным банком Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) займы, которые нужно погасить.

Эксперты также отмечают, что в 2021 году ситуация не улучшится. Напротив, трудности возникнут и для относительно прибыльных компаний, которые должны оплатить кредиты.

В число самых пострадавших от коронавируса отраслей входят туризм, общепит и индустрия развлечений. Именно здесь, по мнению представителей Criftbürgel, ожидается рост числа компаний-банкротов. Кроме того, кризис негативно скажется на автомобильных производителях, выставочном бизнесе, а также индустриях, зависимых от экспорта.

Тем не менее это не означает, что обанкротившиеся компании исчезнут с рынка, считают в Criftbürgel. Законодательство ФРГ предусматривает широкий спектр возможностей для сохранения бизнеса.

В середине мая экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. В первом квартале ВВП сократился на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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