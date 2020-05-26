Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кудрявцева объяснила недоверие к врачам разорвавшимся грудным имплантом

Кудрявцева объяснила недоверие к врачам разорвавшимся грудным имплантомФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что больше не испытывает доверия к врачам, так как столкнулась с проблемами со здоровьем из-за увеличения груди. Как сообщает Starhit, свою позицию она объяснила в общении с пластическим хирургом Дмитрием Мельниковым.

Она пояснила, что из-за порвавшегося грудного импланта у нее возникли проблемы со здоровьем. В связи с этим ведущая испытывает недоверие к врачам, так как многие специалисты замалчивают возможные последствия хирургического вмешательства.

«Это же все бизнес. Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем», — подчеркнула Кудрявцева. По ее мнению, врачи могут не рассказать всей информации.

Ведущая уверена, что в инциденте с подтекающим имплантом ей повезло — последствия могли быть куда более серьезными. Она призвала женщин серьезно обдумать все возможные будущие проблемы до того, как соглашаться на операцию. «У меня 15 лет все было нормально, а потом случилось», — пояснила Кудрявцева.

В декабре 2019 года Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди. После прохождения ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) выяснилось, что один из ее имплантов порвался и протек. В результате Кудрявцевой удалили импланты с капсулой и силикон из тканей.

Телеврач, доктор медицинских наук Елена Малышева, комментируя ситуацию ведущей, назвала операцию безопасной и посоветовала женщинам использовать только покрытые оболочкой импланты. Однако Кудрявцева позже сообщала, что импланты могут быть причиной множества заболеваний — от хронической усталости до аутоиммунных заболеваний, лимфомы и рака крови.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сверхтонкую пленку гексагонального хлорида натрия получили на поверхности алмаза
Сверхтонкую пленку гексагонального хлорида натрия получили на
Как трубоукладчик: суда «Газпрома» скрывают маршрут на Балтику
Как трубоукладчик: суда «Газпрома» скрывают маршрут на Балтику
На следующей неделе завершится трансляция "Бессмертного полка онлайн"
На следующей неделе завершится трансляция "Бессмертного полка онлайн"
Вуди Аллен раскрыл детали своего брака с приемной дочерью
Вуди Аллен раскрыл детали своего брака с приемной дочерью
Застройщики назвали преимущества сокращения на год инвестцикла
Застройщики назвали преимущества сокращения на год инвестцикла
Психодел или лучшая роль в карьере: Александр Петров перевоплотился в девушку в новой рекламе
Психодел или лучшая роль в карьере: Александр Петров перевоплотился в
Россиянам назвали правильный выбор между антисептиками и перчатками
Россиянам назвали правильный выбор между антисептиками и перчатками
В мае Украина оставила себе 16% транзитного российского газа
В мае Украина оставила себе 16% транзитного российского газа
Кудрявцева объяснила недоверие к врачам разорвавшимся грудным имплантом
Кудрявцева объяснила недоверие к врачам разорвавшимся грудным
Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности
Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном

Топ на сегодня

Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Еще по теме

Лера Кудрявцева призналась о проблемах со здоровьем
Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирус
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты