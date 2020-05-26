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Лавров рассказал о чувстве превосходства США над Китаем

Лавров рассказал о чувстве превосходства США над КитаемСергей ЛавровФото: РИА Новости

Давление США на Китай из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге беспрецедентно. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По мнению главы российского МИД, заявления Вашингтона о Гонконге пронизаны «чувством превосходства и вседозволенности». Он отметил, что США присвоили себе право выставлять всем оценки и требования, которые касаются их интересов. Представитель Москвы добавил, что законодательство Гонконга — внутреннее дело Китая.

22 мая сообщалось, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга — с помощью него они смогут усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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