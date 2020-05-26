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Лещенко отреагировал на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

Лещенко отреагировал на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистовЛев ЛещенкоФото: Михаил Метцель / ТАСС

Эстрадный певец Лев Лещенко отреагировал на слова продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» российских артистов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам исполнителя, молодые музыканты действительно находятся в сложной ситуации. При этом он отметил, что шоумен зря заявил, что первая десятка самых популярных звезд сейчас бедствует. По мнению Лещенко, они находятся в более благоприятных условиях.

«Ситуация сложная, но надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить. Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга», — отметил артист.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».

Позднее Пригожин отрекся от своих слов. Он пояснил, что, говоря о чудовищном положении артистов, имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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