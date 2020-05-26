Лунный день сегодня 26 мая 2020 года

Вадим Карасев

В конце мая Луна поможет многим создать задел на будущее, чтобы начало нового сезона стало во многом удачнее предыдущего. Благодаря подсказкам астрологов получится не только улучшить свое положение, но и повлиять на ход событий.

Наступающий день обещает некоторые сложности в повседневных делах. Причина тому — растущая Луна в Раке. Сегодня лучше не лезть на рожон. Эти сутки пассивны, медлительны, зато удачны для работы над личными отношениями, а также для любых занятий, связанных с внутренним ростом. Многие смогут заметить в себе перемены, порадоваться достижениям: более зрелому взгляду на многие вещи, большей собранности и дисциплине.

Фаза Луны: 4-5 лунные сутки. Сегодня соединение растущей Луны и Рака приглашает к общению, способствует красноречию и находчивости. Вероятна тенденция приукрашивать неприятные моменты или закрывать на них глаза.

Магнитные бури: магнитосфера Земли слегка неспокойна. Благодаря чередованию физических нагрузок и щадящего режима, а также получению приятных эмоций вы с легкостью сможете побороть возможные неудобства из-за солнечной активности.

Благоприятные дела 26 мая:

общение с близкими;уединение, духовные практики, работа над собой;тренировка экстрасенсорных способностей;бережливость по отношению к деньгам и внутренним ресурсам;высокая умственная работоспособность.

Опасности и риски 26 мая:

Домашние дела при Луне в Раке

острые реакции на чужие слова;драматизация ситуации;восприимчивость к влияниям извне;обиды на близких;откладывание важных решений.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня организовать семейный ужин и создать в доме соответствующую обстановку. Поскольку разбросанные вещи, пыль и грязная посуда вряд ли создадут подходящий настрой, следует сделать легкую уборку, навести в доме порядок и уют.

Работа и деньги во вторник

Во всем, что касается работы, денег, деловых отношений и карьеры, сегодня стоит сбавить обороты, а еще лучше — притормозить. Инициативы вряд ли найдут отклик и будут оценены по достоинству, поэтому лучше придержать их до более лучшего времени. Отдельное внимание к деньгам: с ними 26 мая складываются непростые отношения. Астрологи сообщают, что у многих притупится чутье на выгоду. Существует опасность начать осторожничать там, где следовало бы рискнуть, и сломя голову броситься туда, где обеспечен крах. Чтобы избежать неприятностей, можно призвать на помощь интуицию или отказаться от сомнительных авантюр.

Внешний вид по лунному календарю

Успех принесет любая одежда, которая будет подчеркивать ваши достоинства и маскировать недостатки. Астрологи допускают свободу в выборе вещей, поэтому даже небольшое отступление от правил в стиле может сдвинуть с мертвой точки «застрявшие» дела. Однако во всем по-прежнему важна мера — помните об этом, заглядывая в шкаф.

Любовь и отношения сегодня

В романтической сфере грядут приятные перемены. Правда, есть вероятность, что отношения с возлюбленными застынут на стадии неопределенности, а в душе начнут бушевать нешуточные страсти. Любовные переживания могут затмить все насущные дела и к вечеру погрузить в затяжную хандру. Обстоятельства осложняются еще и тем фактом, что достичь взаимопонимания будет не так просто. Игра может идти по чужим правилам, поэтому стоит либо принять сложившуюся ситуацию, либо полностью переключить внимание на другую сферу.

Настроение и здоровье 26 мая

Недостаток энергии — нормальное явление для этого дня, поэтому лучше воздержаться от инициатив и трудовых подвигов. Астрологи также советуют сбросить с себя часть семейных обязанностей, уделив больше времени себе и духовным практикам.

Со стороны здоровья серьезных причин для беспокойства нет. Есть лишь незначительное и временное снижение жизненного тонуса, поднять который поможет комплекс упражнений. Впрочем, этого можно и не заметить, если придерживаться баланса между работой и отдыхом. Вечер стоит отвести под приятные занятия: делайте то, что бодрит, радует, рождает приятные эмоции и вдохновение.