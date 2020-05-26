Максим Шевченко посоветовал Никите Михалкову «включить память»

Вадим Карасев

Очередной выпуск программы «БесогонTV» Никиты Михалкова стал поводом для комментариев политику и журналисту Максиму Шевченко.

В новом выпуске «БесогонTV» Михалков объяснил свою позицию по теме предыдущего выпуска. А также высказался по поводу критики в его адрес со стороны либерально настроенных элит. Среди многих, режиссер упомянул и Максима Шевченко. Якобы журналист распространяет недостоверные сведения о режиссере.

В ответ на это, политолог и журналист записал свое видео, в котором пытался «разоблачить» Михалкова, обвиняя в том, что тот подзабыл о том, что вел переговоры по взятию в Сбербанке крупного кредита для развития проекта «Едим дома» в 2015 году.

В доказательства Шевченко привел несколько публикаций в крупных СМИ о том, что Сергей Михалков и Андрей Кончаловский все-таки проводили консультации со Сбербанком, но видимо взять кредит не захотели.

Кроме того, в своем видеобращении Максим Шевченко пытался провести параллели между Германом Грефом и Александром III. Он сказал, что режиссер симпатизирует политике Александра III, но в то же время обвиняет Грефа в том, что практиковалось во времена правления указанного царя.

А именно, в том, что для более легкого манипулирования массами, народ нужно держать подальше от образования. Поэтому, Шевченко предложил, чтобы Михалков пригласил на беседу Грефа, в которой бы глава Сбербанка пояснил, что он имел в виду под словами «манипулирование массами».

Журналист также отметил, что Михалков, «ворвавшись в Youtube» со своим материалом, наталкивает на мысль о разногласиях между старым и новым окружением российского президента, и тем самым, побуждает к обсуждению с разных сторон и взглядов.

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