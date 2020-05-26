Минэнерго захотело сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Вадим Карасев

Замминистра энергетики России Юрий Маневич предложил сократить срок действия моратория на начисление пени за неоплату услуг ЖКХ до 31 мая, сообщает газета "Ведомости".

По словам замминистра, Минэнерго считает нужным сместить срок с 1 января 2021 года до 31 мая 2020 года. Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, период отсрочки по начислению пени могут продлить на два месяца, до 31 июля.

При этом указывается, что ведомство считает возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и разрешить им выбирать вариант погашения задолженности: либо единовременно, либо равными частями в течение трех месяцев с процентом за рассрочку в размере ключевой ставки ЦБ плюс 2%.

Маневич подчеркнул, что прирост задолженностей за апрель на рынках электрической энергии достиг 11 млрд рублей, а на рынках тепловой энергии - 16 млрд. Существование моратория до указанного изначально срока обеспечит выпадающие доходы энергокомпаний в размере 600-700 млрд рублей, подсчитали в ведомстве.



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