Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках

Алексей Вольцев

Минтранс РФ в рамках совместных с Роспотребнадзором методических рекомендаций для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса рекомендовал размещать пассажиров в салоне автобусов и маршруток с соблюдением социальной дистанции, исключая размещение пассажиров на соседних местах, говорится в тексте рекомендаций.

Вместе с тем, рекомендуется по возможности разграничить пассажирский салон транспортного средства на зону для водителя и пассажиров, а также отказаться от продажи билетов в салоне автобуса, если он оборудован автоматизированной системой оплаты проезда, проветривать салон на остановках, если температура на улице выше 10-15 градусов тепла, следует из документа.