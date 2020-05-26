Минтруду могут поручить продлить срок уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки

Алексей Вольцев

Такую рекомендацию сенаторы планируют подготовить к «правчасу» в палате регионов с участием министра 2 июня

Письма о возможности выбора между бумажными и цифровыми трудовыми книжками работодатели должны были направить своим сотрудникам до 30 июня. С инициативой продлить этот срок из-за пандемии коронавируса до 30 сентября выступил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Как стало известно «Парламентской газете», в Совете Федерации планируют оформить предложения Катырина в виде поручения Минтруду от палаты регионов. Как продление переходного периода отразится на других этапах введения электронных трудовых, выяснила «Парламентская газета».

Зачем нужны электронные трудовые

С 2021 года трудовые книжки станут цифровыми — согласно закону, вступившему в силу с января этого года, переход на виртуальный учёт трудовой занятости для работников будет добровольным и постепенным. Единая электронная база позволит быстро найти все необходимые сведения о работнике, даже если его книжка была потеряна. Благодаря этому при расчёте пенсии гражданам не придётся доказывать свой стаж — все эти данные будут в защищённом виде храниться на сайте Пенсионного фонда.

Но и привычные бумажные книжки пока не отменяют. Каждому россиянину необходимо в течение этого года выбрать удобный для себя формат трудовой биографии. Если работник согласен на цифровую книжку, он должен сообщить об этом своему работодателю до 31 декабря 2020 года. В таком случае бумажный документ отдадут его владельцу на руки. Бумажную книжку лучше сохранить, так как в цифровом формате отображают данные только с 2020 года. Если работник не напишет заявление о переходе на «цифру», ему будут вести и бумажную трудовую, и дублировать информацию о трудовой деятельности в электронном формате. Начиная с января этого года все работодатели уже отправляют в ПФР сведения о сотрудниках. Поэтому у россиян, которые в следующем году трудоустроятся впервые, выбора не будет — сведения об их занятости станут фиксировать только в электронном формате.

Важно, что работник сможет перейти на электронный формат книжки и после 1 января 2021 года. А вот обратный переход с электронной трудовой книжки на бумажную законом не предусмотрен.

По данным ПФР на конец апреля, работодатели передали в Пенсионный фонд России данные на 15 миллионов сотрудников для электронных трудовых. Об этом РИА «Новости» сообщило 25 мая.

У работника время на выбор есть до конца года

По закону в срок до 30 июня 2020 года отделы кадров должны письменно проинформировать сотрудников об изменениях трудового законодательства и о предоставленном работнику выборе способа ведения трудовой книжки. По мнению главы ТПП Сергея Катырина, в связи с противоэпидемическими мероприятиями и работой в условиях самоизоляции уведомление работников становится затруднительным либо невозможным. В связи с этим глава ТПП, как сообщило РИА «Новости» 25 мая, предлагает на три месяца продлить срок уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки. Как выяснила «Парламентская газета», в Госдуме не все поддерживают главу Торгово-промышленной палаты. Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов убеждён, что при желании до 30 июня вполне можно организовать электронную рассылку таких уведомлений работникам. Если такая работа не была проделана, это повод спросить у работодателя, что ему помешало, считает парламентарий. В случае если предприятия по объективным причинам не справляются со своей обязанностью по информированию граждан о переходе на цифровые книжки, он предлагает подключить к этой работе федеральные и региональные СМИ. Однако его коллега по комитету Михаил Тарасенко предложил пойти навстречу ТПП. Организовать уведомление каждого работника, особенно если речь идёт о крупном заводе, которых в стране, по данным Росстата, порядка 52 тысяч, довольно затруднительно, к тому же у работодателей и без того забот хватает, приводит аргументы первый зампред думского Комитета по труду и социальной политике.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что уведомление работников о таком важном нововведении — это «вопрос личного участия работодателя». Об этом сенатор сказал «Парламентской газете» 25 мая. К тому же не всем сотрудникам, кто сейчас по различным причинам находится дома или на дачах, доступны электронные средства связи, сказал сенатор «Парламентской газете». И хотя наказание для работодателя за невыполнение этого пункта закона не предусмотрено, сенаторы планируют подготовить поручение Минтруду о продлении срока уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки до 30 сентября, как и предлагают в ТПП.

Остальные нормы закона, считают законодатели, останутся неизменными. Сотрудники должны до 31 декабря уведомить своё начальство о том, какую книжку, цифровую или бумажную, они выберут. По мнению Нилова, вопрос о переносе этих сроков может быть актуальным осенью. Заявление гражданина о выборе книжки должно быть заверено настоящей, а не электронной подписью, напоминает парламентарий. Однако время ещё есть, даже по самым пессимистичным прогнозам, ситуация с коронавирусом к концу года нормализуется. Поэтому все граждане, как рассчитывают в Правительстве и парламенте, успеют сделать свой выбор и оповестить об этом работодателя.