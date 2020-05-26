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МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам

МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам

Крушение вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России, случившееся сегодня, 26 мая, на Чукотке, может быть связано с технической неисправностью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что катастрофа произошла около 05.00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Экипаж Ми-8 погиб в результате столкновения машины с землей.

ИА Newstes ранее сообщало, что находившиеся на борту разбившегося вертолета находились четыре человека. По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, после падения Ми-8 загорелся.

В администрации международного аэропорта им. Юрия Рытхэу уточнили, что испытание вертолета после технического обслуживания проходило на военной закрытой территории аэропорта, поэтому ЧП не повлияло на работу остальных секторов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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