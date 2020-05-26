Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара в Грузии
Посещение центра Лугара в Грузии экспертами из России будет целесообразно только при условии, что им гарантируют доступ во все лабораторные корпуса, в том числе в помещения, занимаемые американскими специалистами, заявил 26 мая МИД России. Это, подчеркивают в Москве, позволит обеспечить реальную проверку деятельности центра.
На территории центра действует управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия. По имеющейся у МИД РФ информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение ее безопасности.
Москву беспокоит, что Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
МИД напомнил, что осуществляемая на базе Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало вопросов. Эта лаборатория высокого уровня биозащиты построена Министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве.
Лаборатория Лугара была построена в Грузии при поддержке США в 2011 году. Власти страны утверждают, что центр Лугара является безопасным объектом и приглашали экспертов посетить объект. В Южной Осетии и Абхазии также периодически выступают с заявлениями об опасности деятельности центра, связывая с этим распространение необычных заболеваний растений и животных.