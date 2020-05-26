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Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара в Грузии

Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара в Грузии

Посещение центра Лугара в Грузии экспертами из России будет целесообразно только при условии, что им гарантируют доступ во все лабораторные корпуса, в том числе в помещения, занимаемые американскими специалистами, заявил 26 мая МИД России. Это, подчеркивают в Москве, позволит обеспечить реальную проверку деятельности центра.

«Посещение Центра им. Р.Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», — говорится в комментарии россйского МИДа.

На территории центра действует управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия. По имеющейся у МИД РФ информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение ее безопасности.

«Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, так и по двусторонним каналам», — отмечает МИД РФ.

Москву беспокоит, что Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.

МИД напомнил, что осуществляемая на базе Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало вопросов. Эта лаборатория высокого уровня биозащиты построена Министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве.

Лаборатория Лугара была построена в Грузии при поддержке США в 2011 году. Власти страны утверждают, что центр Лугара является безопасным объектом и приглашали экспертов посетить объект. В Южной Осетии и Абхазии также периодически выступают с заявлениями об опасности деятельности центра, связывая с этим распространение необычных заболеваний растений и животных.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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