На Чукотке при жесткой посадке военного Ми-8 погибли четыре человека

Анастасия Иванова

В аэропорту Анадыря в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 погибли четыре человека — все, кто находился на борту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в правительстве Чукотки.

«Вертолет проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли», — рассказал представитель правительства.

После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить. По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета.

Как сообщает ТАСС, по информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта». После посадки вертолет загорелся, уточнил он.

ИА Newstes напоминает, что 19 мая военный вертолет совершил жесткую посадку в районе города Клин. На борту было три человека, все они погибли.