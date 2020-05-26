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На следующей неделе завершится трансляция "Бессмертного полка онлайн"

На следующей неделе завершится трансляция "Бессмертного полка онлайн"

Проект "Бессмертный полк онлайн" приближается к заключительному этапу -  до конца недели трансляция будет завершена. В целом в ходе онлайн-шествия будет показано порядка 2,7 млн. фотографий и записей об участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko".

Участники "Бессмертного полка онлайн" продолжают получать оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии. В случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте www.polkrf.ru предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов.

По завершении трансляции найти своих героев в общем видеоряде "Бессмертного полка онлайн" можно будет до конца мая. 

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 24 июня — в 1945 году в этот день прошёл исторический парад на Красной площади. 

Марш "Бессмертного полка" президент предложил провести 26 июля, однако может быть перенесён на более поздний срок — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Президент Путин также призвал обеспечить безопасность участников парада и шествия, исключив любые риски для здоровья граждан.

Как сообщалось ранее, организатором проекта "Бессмертный полк онлайн" стало общественное движение "Бессмертный полк России". Партнеры проекта: ПАО Сбербанк, Mail.ru Group, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", ИД "Аргументы и факты", Международное агентство Sputnik, МИА "Россия Сегодня", ТАСС, Мегафон, Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.

Атака на "Бессмертный полк онлайн"
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Напомним, во время проведения всероссийской акции на нее было совершенно несколько атак. Злоумышленники присылали на сайт фотографии нацистских преступников и предателя Родины Власова вместо советских военных. Это вызвало сильное возмущение общественности. Организаторы решили передать данные о лицах, загружавших подобные фото, в правоохранительные органы. 

Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма и назвал несколько граждан из разных регионов, размещавших фотографии нацистских преступников и предателя Родины Власова. 

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, большинство загружавших фотографии состояли в группах Вконтакте, посвященных деятельности Алексея Навального. Сам блогер предпочел ситуацию не комментировать.

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По материалам: uposters.ru

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