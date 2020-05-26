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Названы породившие больше всего богачей сферы

Названы породившие больше всего богачей сферыФото: Lucas Jackson / Reuters

Эксперты назвали сферы бизнеса, порождающие больше всего миллионеров и миллиардеров. Лидером оказался банковский и финансовый сектор. Об этом говорится в исследовании компании Wealth-X.

В его рамках специалисты оценивали количество людей в различных отраслях, чье состояние превышает 5 миллионов долларов. На банковский и финансовый сектор пришлось 30 процентов всех богачей. На втором месте по их количеству оказалась сфера услуг. На нее пришлось около 16 процентов миллионеров и миллиардеров. Так же в тройку «наиболее прибыльных» вошла сфера недвижимости (5,4 процента мировых богачей).

В список отраслей, позволяющих людям сколотить состояние, аналитики также включили здравоохранение (4,9 процента) и технологии (4,7 процента). Из последней вышли такие миллиардеры, как основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Facebook Марк Цукерберг. В рейтинг также вошли сфера производства (на нем разбогатели 4,1 процента), индустрия развлечений и организации мероприятий (4,1 процента), сфера строительства и инженерии (3,9 процента) и сфера общественного питания (3,8 процента). В данных отраслях состояние сделали, например, бывший уличный артист Ги Лалиберте, основав Cirque du Soleil, а также изобретатель Джеймс Дайсон, который создал первый в мире пылесос без мешка.

Также Wealth-X включила в рейтинг «некоммерческую сферу», на которую приходится семь процентов богатых людей. Однако большинство из них заработали свое состояние в других отраслях. Например, Билл Гейтс и его жена Мелинда являются всемирно известными филантропами и благотворителями, хотя состояние семьи сколотили не на благотворительности, а на Microsoft.

Согласно результатам исследования, в период с 2010 по 2020 год число мировых богачей выросло на 50 процентов. Под контролем людей с состоянием более миллиона долларов находится почти треть глобального богатства — 104 триллиона долларов. По прогнозам компании, в следующие десять лет предприниматели будут становиться миллионерами раньше, доля состоятельных женщин увеличится, а технологический и некоммерческий секторы станут более значимыми.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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