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Не хватает шприцов и халатов: боевики признали недостаток защитных средств для врачей

Не хватает шприцов и халатов: боевики признали недостаток защитных средств для врачей

Боевики террористической группировки «ДНР», главари которой угрожают Украине обострением на фронте, фактически признали, что им на оккупированной территории катастрофически не хватает защитных средств для врачей.

Об этом заявила так называемая «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, пишут «Новости Донбасса».

По словам чиновницы террористов, у них ощущается нехватка защитных комбинезонов и одноразовых халатов работникам скорой помощи, первичного звена, участковым врачам. Есть недостаток перевязочных материал, шприцов, систем.

Также недостает препаратов для оказания помощи больным с COVID-19.

Кроме того, «министр» сообщила о том, что практически остановлено проведение плановых хирургических операций. Несмотря на выпуск изделий медицинского назначения заводом в оккупированной Горловке, их нехватка обусловлена запретом к вывозу из России постановлением правительства РФ от 22 марта. Террористы заказали один из препаратов для лечения коронавирусом как гуманитарную помощь у Минздрава РФ.

Издание сообщает, что в группировке «ДНР» подтвердили 385 случаев коронавируса на оккупированной территории Донецкой области. Из них 102 человека уже выписаны, а 11 умерли.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как боевики насильно заставляют местных жителей получать «паспорта ДНР».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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