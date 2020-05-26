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Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix

Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
Криминальная драма "Джонни Д." (2009 год) с голливудским актером Джонни Деппом в главной роли попала в десятку лучших фильмов, которые транслируют на стриминговой платформе Netflix, сообщает We got this covered.

По информации издания, лента Майкла Манна, которую на сайте рецензий Rotten Tomatoes критики и зрители оценили на 68% (фильм считается успешным, если набирает 75% и выше), больше недели находится в престижном рейтинге видеосервиса.

Картина дебютировала на Netflix несколько дней назад. Сначала она разместилась на восьмой строчке в списке, а к субботе поднялась до третьей.


В фильме, основанном на романе Брайана Барроу "Враги общества: величайшая волна преступности в Америке и рождение ФБР, 1933—1934", рассказывают о неуловимом грабителе банков Джоне Диллинджере. Поймать гангстера поручают одному из лучших агентов ФБР.


В "Джонни Д." снялись: Кристиан Бейл, Марион Котийяр, Ченнинг Татум, Джейсон Кларк, Стивен Лэнг и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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