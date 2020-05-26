Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Вадим Карасев

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных. Об этом заявил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России, передает РИА Новости.

«В настоящее время участник внешнеэкономической деятельности ее аннулировал и предоставил корректную информацию», — подчеркнул он. Собеседник агентства пообещал, что в ближайшее время данные в базе будут исправлены.

Ошибку заметил аналитический центр «Совэкон». Его эксперты обратили внимание, что в марте экспорт сои достиг 5,2 миллиона тонн, хотя весь прошлогодний урожай в России составил всего 4,4 миллиона тонн.

Невозможными выглядели и цифры по пшенице и подсолнечнику — 426 тысяч и 320 тысяч тонн соответственно. Хотя обычные месячные закупки республики не превышают несколько тысяч тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов предположил, что данные внесли задним числом уже в апреле, а выбор позиций связан с ограничениями на экспорт за пределы ЕАЭС, вступившими в силу как раз в этом месяце. В то же время точную связь эксперты объяснить не смогли, так как вывоз товара именно в Белоруссию никто не ограничивал.