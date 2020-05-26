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Новый коронавирусный скандал назревает в Ростовской области

Новый коронавирусный скандал назревает в Ростовской области

В системе здравоохранения Ростовской области в последнее время происходят крупные коррупционные скандалы. Так, Татьяна Быковская, министр здравоохранения региона, уже не раз оказывалась фигуранткой подобных дел. Она находилась на домашнем аресте, однако сейчас Быковская вернулась к рабочим обязанностям. Сейчас в Ростове-на-Дону набирает обороты новый скандал.

Издание Блокнот-Ростов опубликовало материал, из которого следует, что управлением Росфинмониторинга по ЮФО были обнаружены факты возможного завышения цен контрактов. Речь идет о контрактах на поставку медицинского оборудования.

Отмечается, что управление здравоохранения Ростова-на-Дону заключило два контракта на поставку аппаратов ИВЛ. Анализ деятельности поставщика специалистами Росфинмониторинга показал, что имеются возможные признаки недобросовестности и завышение цены контракта на сумму не менее 20 млн рублей. Эксперты проанализировали аналогичные закупки и выяснили, что другие компании предлагали намного более выгодные цены.

Поставщиком, попавшим в поле зрения Росфинмониторинга, оказалось ООО "Стармеда", директором и учредителем которого является Елизавета Калайдичи.

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По материалам: u-f.ru

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