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Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом: "Бракоразводный процесс идет"

Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом: "Бракоразводный процесс идет"

Последнее время 34-летний Джиган только и делает, что публикует в инстаграме счастливые снимки с женой и детьми, словно его супруга и не начинала бракоразводный процесс. Действительно, в сети уже появились сообщения, что пара помирилась. Однако сегодня жена хип-хоп-исполнителя попросила всех не торопиться с выводами. Оксана тоже следит за новостями о себе, некоторые из которых решила прокомментировать.

Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. Учитывая, что я по-прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница — это единственный источник, где я могу поделиться правдой. Я очень много лет веду свой инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам. Когда ты столько лет ведешь открытый блог о себе, очень сложно и как-то нечестно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего. Я уже взрослая тетя, я прекрасно понимаю, что не обязана ни перед кем отчитываться, не обязана ничего объяснять, но я хочу продолжать быть честной без подробностей и деталей. Мне не нужен хайп, кто давно на меня подписан, это знают (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— обратилась Самойлова к фолловерам.


Оксана Самойлова и Джиган с сыном

Она опровергла информацию о продаже их с мужем дома, в котором вся семья продолжает жить — подтвердила, что остается под одной крышей с мужем, но при этом разводится с ним не передумала.Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом,— заключила Самойлова.


Джиган и Оксана Самойлова с дочерями
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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