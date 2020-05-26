Опасность COVID-19 для беременных женщин доказана в США

Вадим Карасев

Группа исследователей из США пришла к выводу, что коронавирус опасен для беременных женщин, т.к. он наносит вред плаценте. Результаты работы ученых были опубликованы в "Американском журнале клинической патологии".

Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго наблюдали шестнадцать беременных женщин с коронавирусом, родивших в период в период с 18 марта 2020 года по 5 мая 2020 года. Плаценты женщин, инфицированных COVID-19, имели более высокие показатели повреждения. Учеными были выявлены доказательства недостаточного кровотока от матери к плоду и образования тромбов в плаценте.

Сопоставив новые полученные результаты с выводами о наблюдениях за беременными женщинами с ТОРС и БВРС, ученые выяснили, что COVID-19 "не предполагает, что беременные женщины подвержены более тяжелым заболеваниям". Специалисты также отмечают, что ими не были обнаружены воспалительные процессы в плаценте на фоне заражения матери COVID-19.

Но выявленные гистопатологические аномалии заставили ученых сделать вывод о том, что беременным женщинам, больным коронавирусной инфекцией COVID-19, необходим более пристальный контроль врача.