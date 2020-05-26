Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к неудачникам

Вадим Карасев

Борис КорчевниковФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фрагменты монологов телеведущего Бориса Корчевникова, которые он произносит в начале выпусков передачи «Судьба человека» на «России 1», собрали в подборку и превратили в отдельное видео. На получившийся ролик, похожий на обращение к неудачникам, обратил внимание имиджборд «Двач» в Telegram.

В первые секунды программы Корчевников обычно озвучивает цитаты гостей программы, у которых берет интервью. Часто они говорят об оскорблениях, которые получали в свой адрес в прошлом, или откровенно рассказывают о своих проблемах.

При этом у зрителей видео может создаться впечатление, что Корчевников говорит о них. Так, ведущий, смотря в камеру, произносит такие фразы, как «ты бездарная и страшная», «прости, но у нас с тобой никогда не будет романа», «перевернешься на бок — умрешь» и «даже моя мама говорила мне: "Ты такая некрасивая"». «Если все безнадежно, то мы сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену», — процитировал Корчевников другого гостя.

В апреле сообщалось, что Корчевников заразился коронавирусом. По неофициальным данным, он пришел на съемки «со всеми признаками больного человека», и в тот же день его анализ на коронавирус оказался положительным. Ведущий изолировался у себя дома в Москве.

Борису Корчевникову 37 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1».