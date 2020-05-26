Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"

Лидия Мартынова

. Американская актриса Памела Андерсон призналась, что она не очень высокого мнения о фильме "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном в главной роли, сообщает Independent.

Андерсон, игравшая Си Джей Паркер в популярном одноименном шоу с 1992 по 1997, рассказала об этом в ток-шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном.

Когда ее спросили о ремейке для большого экрана, Андерсон, игравшая в нем саму себя, сказала: "Мне не понравилось. Пусть сериал останется сериалом. Попытки сделать фильм из него – потеря времени".

Она также предположила, что на экранизацию зря было потрачено столько денег.

"Потратив 65 миллионов долларов, можно было сделать хороший фильм. Мы снимали сериал за 500 тысяч – и у нас было все то же самое, те же водные просторы. Только нам приходилось больше придумывать", – добавила она.

Фильм заработал почти 180 миллионов долларов во всем мире, но критикам он тоже не понравился.