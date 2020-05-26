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Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина

Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник на совещании в Минске о необходимости подготовить новый состав правительства до выборов главы государства.

Выборы президента страны должны состояться 9 августа.


"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать, а не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты родственников, любимых, родных, прочих понапихал в это правительство, а это главный исполнительный орган, наш основной и единственный", – приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Именно по этой причине необходимо сформировать новый состав правительства и решить по форме, как оно будет формироваться до выборов главы республики, добавил президент.


сообщило, что Александр Лукашенко призвал Минздрав усовершенствовать методику лечения коронавируса.
# Политика
По материалам: ria.ru

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