Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник на совещании в Минске о необходимости подготовить новый состав правительства до выборов главы государства.

Выборы президента страны должны состояться 9 августа.





"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать, а не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты родственников, любимых, родных, прочих понапихал в это правительство, а это главный исполнительный орган, наш основной и единственный", – приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Именно по этой причине необходимо сформировать новый состав правительства и решить по форме, как оно будет формироваться до выборов главы республики, добавил президент.

сообщило, что Александр Лукашенко призвал Минздрав усовершенствовать методику лечения коронавируса.