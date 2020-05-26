Песков: изменения после пандемии COVID-19 не потребуют новых поправок к Конституции

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков считает, что последствия пандемии коронавируса не потребуют новых поправок в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Естественно, постоянно вызревают новые запросы, которые, конечно же, все принимают во внимание, которыми все делятся, это абсолютно нормальный процесс течения жизни, развития общественной жизни», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, говоря о новых запросах общества, которые возникли во время пандемии и на которые не отвечают подготовленные поправки, Песков отметил, что «общество — не закостенелая структура, это живой организм».

Ранее в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд поправок. Закон о поправках в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен в Совфеде. После этого закон поддержали все региональные парламенты и 14 марта уже за подписью президента он был направлен для оценки судьями Конституционного суда. А 16 марта КС вынес своё положительное заключение. Однако поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Всероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, но президент в своём телеобращении к гражданам из-за распространения коронавируса предложил перенести дату голосования на неопределённый срок — принимать решение о новой дате будут исходя из эпидемиологической ситуации.