Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

Анастасия Иванова

Ссылка на поправку в Конституцию РФ в пояснительной записке к президентскому проекту о воспитании в системе образования - это "совершенно нормально", поскольку поправка к основному закону сейчас находится на повестке дня, в этом нет подвоха и юридических ошибок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования. В пояснительной записке к проекту есть отсылка к статье 67.1 конституции, вводимой законом о поправке в основной закон страны, по которой "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению".