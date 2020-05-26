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Песков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом

Песков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в колонке для ТАСС во вторник рассказал о своем опыте борьбы с заболеванием.

«Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию?» — рассказал он.

Представитель Кремля признался, что надеялся избежать участи заболевшего благодаря ограничительным мерам и особому режиму, именно поэтому первым чувством стала досада.

Говоря об уроках, которые дала миру пандемия, Песков заявил, что благодаря полученному опыту теперь у людей есть понимание, как вести себя и что делать в таких ситуациях. Он отметил, что различные угрозы существовали в мире всегда, и в дополнение к ним теперь придется бороться с новой инфекцией.

Песков заверил, что в масштабах страны решения по ограничениям принимались не «интуитивно», а на основании экспертных оценок. «Как сказал Путин, «здесь интуичить не надо». И мы видели, что он совсем не «интуичил», а руководствовался мнением экспертов, ученых, профильных ведомств», — подчеркнул он.

По поводу личных выводов пресс-секретарь резюмировал: «Маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет».

Накануне стало известно, что Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он находился с диагнозом двусторонняя пневмония. Позднее представитель главы государства уточнил, что пока находится «в домашнем режиме», который необходим после больницы, поскольку «некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно долечить».

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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