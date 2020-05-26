Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"

Влада Некрасова

Бразильско-итальянский музыкант Родольфо Манкузо и пианистка Лола Астанова устроили в инстаграме фортепианный "баттл": исполнили в четыре руки главную тему из сериала "Игра престолов", написанную композитором Рамиином Джавади.

Каждый музыкант записал видео у себя дома, находясь в самоизоляции. Позже кадры соединили в один ролик. Манкузо выстукивает ритм по корпусу рояля, а потом присоединяется к начавшей играть знаменитую мелодию Лоле Астановой.

удивили подписчиков совместным исполнением главной темы из саундтрека к приключенческому фильму "Пираты Карибского моря".