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Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"

Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"
Бразильско-итальянский музыкант Родольфо Манкузо и пианистка Лола Астанова устроили в инстаграме фортепианный "баттл": исполнили в четыре руки главную тему из сериала "Игра престолов", написанную композитором Рамиином Джавади.

Каждый музыкант записал видео у себя дома, находясь в самоизоляции. Позже кадры соединили в один ролик. Манкузо выстукивает ритм по корпусу рояля, а потом присоединяется к начавшей играть знаменитую мелодию Лоле Астановой.


удивили подписчиков совместным исполнением главной темы из саундтрека к приключенческому фильму "Пираты Карибского моря".
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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