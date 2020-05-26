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По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше

По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
Археологи частично восстановили историю происхождения Берлина (Германия) с помощью древних человеческих останков. Раскопки проходили на месте средневекового кладбища под одной из автостоянок, расположенной рядом с бывшей церковью Святого Петра, сообщает Daily Mail.

Согласно предварительным результатам исследования, город мог быть возведен за целое столетие до официальной даты его основания в 1237 году, и тогда назывался Келльном (к 1400-м годам он стал частью территории современного Берлина). Среди почти четырех тысяч захоронений есть несколько, которые были сделаны между 1047 и 1299 годами.

По информации издания, уровень жизни горожан в те времена был низким. Они постоянно конфликтовали друг с другом, страдали тяжелыми болезнями и плохо питались.


Так, на детских скелетах исследователи обнаружили присутствие рахита и цинги (эти заболевания, как правило, вызваны дефицитом витаминов), а найденные кости трех богатых мужчин были изрублены топорами и собраны в деревянный ящик. Там же откопали останки людей с ампутированными конечностями, больных онкологическими заболеваниями и проказой.


По мнению археологов, жестокость, которой подвергались жители в то время, связана с правлением графа Альбрехта Медведя. Во второй половине XII века он начал крестовые походы против языческих славян на востоке.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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