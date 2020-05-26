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Почти половина россиян отказалась от планов на отпуск

Почти половина россиян отказалась от планов на отпуск

Жители России воздерживаются от составления планов на отпуск в этом году.

РБК сообщает, ссылаясь на результаты исследования, проведенного холдингом “Ромир”, что доля россиян, планирующих отпуск в этом году, снизилась более, чем в 2 раза. Люди отказываются от своих планов не из-за финансовых проблем, а в связи с карантинными мероприятиями. Свои сбережения граждане предпочитают отложить на последующий отдых или отпуск.

По данным исследований социологов, за последние несколько недель число отказавшихся от планов на отпуск держится на уровне 50% в России, 60% – в Москве. Также возросла доля желающих отложить сэкономленные средства на очередной отпуск. В Москве наблюдается противоположная ситуация: накопленные сбережения жители используют для покупок или экономят впрок. При этом социологические исследования не зафиксировали изменений в сфере глобальных финансовых трат граждан: около 80% россиян их не планируют, так как обеспокоены собственным здоровьем и благополучием.

Ранее, сообщает РБК, ВЦИОМ опубликовало результаты исследований о планах жителей России на места летнего отдыха: дома – 61%, на даче – 31%, поездки по России – 11%, поездки за границу – 4%. Свои намерения относительно будущего отпуска изменили 29% россиян, 70% из них – из-за ситуации с коронавирусом.

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По материалам: u-f.ru

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