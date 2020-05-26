Пока понаблюдают. В Грузии рассказали, когда вернут посла в Киев

Алексей Вольцев

Отозванный из Киева грузинский посол вернется на Украину после наблюдения за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений и определения даты возвращения, заявили РИА Новости в МИД Грузии.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее президентом Украины Владимиром Зеленским был назначен на должность исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия отозвала посла из Киева, в МИД страны при этом подчеркнули, что не намерены разрывать дипотношения с Украиной.

"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", – заявили в ведомстве.

В МИД напомнили, что отзыв посла для консультации является принятым шагом в дипломатической практике. Такое решение было принято на фоне назначения руководством Украины на должность осужденного в Грузии лица, что не соответствует двусторонним отношениям.

"Естественно, отзыв посла для консультаций не подразумевает разрыв дипломатических отношений, также не планируется пересмотр стратегического партнерства между странами", – добавили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, как Михаил Саакашвили объяснил европейским послам свою работу на Украине.