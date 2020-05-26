Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»

Лидия Мартынова

Популярный в США новостной сайт Reddit.сom провёл опрос среди своих пользователей на тему зарубежного восприятия России. Итоги настолько впечатляют невежеством, что на ум сразу приходит знаменитое изречение Михаила Задорнова об американцах.

Судя по обнародованной инфографике, большая часть России (примерно до Волги) ассоциируется у американцев с холодом, медведями и солженицынским «ГУЛагом». В центральной части России расположены города со знаком вопроса. «Москва где-то здесь» — это про столицу, а Калининградская область по аналогии с Сахалином и архипелагом Новая Земля названа «случайным островом».

«Иностранные „картографы“ вновь поражают своим воображением. Они видят Россию так: лёд, мишки и ГУЛаг. Шутки шутками, но Калининград островом назвать — надо постараться», — комментирует telegram-канал «Расстрельный».

ИА Newstes дополняет, что Reddit является одним из наиболее популярных сайтов в мире, занимая 19-е место по посещаемости. В 2015 году ресурс был заблокирован Роскомнадзором из-за наличия страницы с пропагандой наркотиков.

Стоит также добавить, что несколько дней назад советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область — «кинжалом в сердце Европы», сожалея о том, что российский эксклав стал закрытой военной базой вместо того, чтобы стать центром туризма и торговли между Россией и Западом. При этом советник умолчал, что именно по инициативе США Польша заморозила льготное приграничное передвижение между жителями Калининградской области и северными воеводствами Польши.