Популярный ресурс Squawka составил список лучших тренеров в истории Лиги чемпионов

Анастасия Иванова

Футбольный портал Squawka представил на суд общественности рейтинг лучших тренеров в истории самого престижного клубного турнира Старого света - Лиги чемпионов. Первую строчку в списке занял Зинедин Зидан, выигрывавший ЛЧ три раза кряду в качестве наставника мадридского «Реала».Второе место досталось Хосепу Гвардиоле, который тренировал в ЛЧ три клуба – «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров знаменитый итальянец Карло Анчелотти.Топ-10 лучших тренеров в истории Лиги чемпионов по версии журналистов Squawka выглядит следующим образом:1. Зинедин Зидан («Реал»);2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»);4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);5. Луи ван Гаал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»);6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»);8. Висенте Дель Боске («Реал»);9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»);10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).