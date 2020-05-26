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Популярный ресурс Squawka составил список лучших тренеров в истории Лиги чемпионов

Популярный ресурс Squawka составил список лучших тренеров в истории Лиги чемпионов
Футбольный портал Squawka представил на суд общественности рейтинг лучших тренеров в истории самого престижного клубного турнира Старого света - Лиги чемпионов. Первую строчку в списке занял Зинедин Зидан, выигрывавший ЛЧ три раза кряду в качестве наставника мадридского «Реала».

Второе место досталось Хосепу Гвардиоле, который тренировал в ЛЧ три клуба – «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров знаменитый итальянец Карло Анчелотти.
Топ-10 лучших тренеров в истории Лиги чемпионов по версии журналистов Squawka выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан («Реал»);

2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);

3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»);

4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

5. Луи ван Гаал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»);

6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);

7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»);

8. Висенте Дель Боске («Реал»);

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»);

10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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