Популярный ресурс Squawka составил список лучших тренеров в истории Лиги чемпионов
Сегодня, 16:07 Анастасия Иванова
Футбольный портал Squawka представил на суд общественности рейтинг лучших тренеров в истории самого престижного клубного турнира Старого света - Лиги чемпионов. Первую строчку в списке занял Зинедин Зидан, выигрывавший ЛЧ три раза кряду в качестве наставника мадридского «Реала».
Второе место досталось Хосепу Гвардиоле, который тренировал в ЛЧ три клуба – «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров знаменитый итальянец Карло Анчелотти.
Топ-10 лучших тренеров в истории Лиги чемпионов по версии журналистов Squawka выглядит следующим образом:
1. Зинедин Зидан («Реал»);
2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»);
4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
5. Луи ван Гаал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»);
6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»);
8. Висенте Дель Боске («Реал»);
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»);
10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).
По материалам: gogetnews.info