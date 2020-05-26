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После выхода США из Договора по открытому небу РФ предложила закрыть доступ к аэросъемкам третьим странам

После выхода США из Договора по открытому небу РФ предложила закрыть доступ к аэросъемкам третьим странам

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва будет настаивать на запрете доступа к материалам аэрофотосъемок для третьих стран, не входящих в Договор по открытому небу.

Сейчас любое государство-участник Договора может запросить у другой страны любые фотопленки, полученные в рамках соглашения.

"Если исходить из буквы и духа Договора, то это (передача данных государствам-неучастникам – прим.) должно быть исключено. В противном случае это будет грубым нарушением тех обязательств, которые государства-участники берут на себя", – сказал Грушко.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в использовании соглашения для того, чтобы наводить свое оружие на критически важные объекты инфраструктуры в США и Европе.

Во второй половине мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения. Это произошло на фоне заявлений МИД России о потенциальном ущербе для безопасности Европы при таком сценарии.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году со стороны 23 государств. Все они имеют право совершать над территорией друг друга наблюдательные полеты, чтобы контролировать военные объекты. О выходе из соглашения американцы заговорили в 2019 году, обвинив российскую сторону в "злоупотреблении" правами по договору.

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По материалам: uposters.ru

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