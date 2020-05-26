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Потеплеет, но не намного: синоптик рассказала о погоде 27 мая

Потеплеет, но не намного: синоптик рассказала о погоде 27 мая

27 мая в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, исключением станут разве что восточные и некоторые южные области — Луганская, Донецкая, Запорожская и Николаевская. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождь будет сопровождаться северо-восточным ветром, который будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.

Температура воздуха днем несколько повысится — до +15+19 градусов, а на юге, востоке и в центре — до +17+22 градусов.

Текущая синоптическая ситуация в Европе

В Киеве в среду также ожидаются осадки, ночью — +10 градусов, днем будет на пару градусов теплее — +17 градусов.

Напомним, в Карпатах с начала мая продолжается настоящая зима — со снегом и морозом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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