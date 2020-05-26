Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция

Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полицияФото: Globallookpress.com

В Египте 17-летняя Менна Абдельазиз (Menna Abdelaziz) опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором пожаловалась на изнасилование и избиение. Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.

Египтянка обвинила в изнасиловании Мазена Ибрагима (Mazen Ibrahem). Его вскоре арестовали по подозрению в совершении преступления. Он называл обвинения ложью, но добавлял, что не планирует писать на Абдельазиз заявление. «Она девушка, а когда девушка злится, она может сказать что угодно. Она уже принесла извинения, и я не обижаюсь на нее», — отмечал мужчина.

Позже блогерша записала несколько видео, в которых сказала, что весь инцидент был «недопониманием». Она уточнила, что у них с Ибрагимом теперь «все в порядке». В соцсетях некоторые обвинили девушку в неподобающем поведении, но многие пользователи поддержали египтянку и стали призывать к восстановлению справедливости.

Как сообщает Masrawy, в настоящее время полиция заинтересовалась уже публикациями девушки. Ее планируют арестовать по обвинению в нарушении общественной морали из-за постов в соцсети. По данным источника издания, правоохранители уже определили местоположение девушки.

Ранее китайский блогер по имени Чао вместе с матерью инсценировал ДТП на дороге в городе Чжэнчжоу. Таким образом мужчина хотел повысить свою популярность. Однако в итоге блогер, его мать и друг получили по пять суток ареста и были оштрафованы за нарушение общественного порядка.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности
Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном
Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети
Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети
Новые средства от грибковых болезней будут безопасны для насекомых-опылителей
Новые средства от грибковых болезней будут безопасны для
Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах
В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах
Лунный день сегодня 26 мая 2020 года
Лунный день сегодня 26 мая 2020 года
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Forbes оценил влияние пандемии на состояние российских миллиардеров
Forbes оценил влияние пандемии на состояние российских миллиардеров
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" подходит к завершению
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" подходит к завершению

Топ на сегодня

Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

Еще по теме

Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволена
Полиция заинтересовалась швырнувшей кота в стену москвичкой
Москвичка пожаловалась на мужа, занявшегося с ней сексом. Мужчина задержан
Кавказская блогерша в хиджабе исчезла из Instagram после видео из ванной