Преднамеренный поджог: названа причина пожара в Александровской больнице Киева

Влада Некрасова

Причиной пожара в Александровской клинической больнице Киева, которая является главным лечебным учреждением для лечения больных с коронавирусом в столице, стал умышленный поджог.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач Людмила Антоненко. По ее словам, первичная версия короткого замыкания проводки не подтвердилась.

«Первоначальная версия „короткое замыкание проводки“ не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог», — написала она.

При этом главврач отмечает, что никто в больнице, к счастью, не пострадал. Администрация и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар.

«В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция», — констатировала Антоненко.

Напомним, в понедельник, 25 мая, в Киеве из-за пожара в Александровской клинической больнице, куда доставляют больных COVID-19, эвакуировали 15 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом. Причиной пожара оказалось возгорание российского аппарата ИВЛ.