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Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости

Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян направили поздравительные послания грузинским коллегам Саломе Зурабишвили и Георгию Гахарии в связи с Днем независимости Грузии.

Сформированные между двумя народами дружеские отношения на протяжении веков доказали свою жизнеспособность, успешно преодолев все испытания, став основой для формирования и развития добрососедских отношений, особенно сегодня, в сложный период, обусловленный распространением коронавируса нового типа, говорится в послании Саркисяна.

«Более 100 лет назад, в 1918 году, 26 мая, грузинский народ выразил свою решимость восстановить государственность и двигаться к построению демократического общества. И сегодня Грузия продолжает оставаться верной своим ценностям, провозглашенным в начале XX века, и строить современное и демократическое государство», — говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам Пашиняна, армянский народ «с большой радостью следит за успехами и достижениями дружеской Грузии», он заверил, что «в лице Армении Грузия имела и будет всегда иметь доверенного и дружеского соседа».

Армянский премьер также высоко оценил сотрудничество между двумя правительствами, отметив действующий между двумя странами бесперебойно грузооборот.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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