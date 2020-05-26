Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости
Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян направили поздравительные послания грузинским коллегам Саломе Зурабишвили и Георгию Гахарии в связи с Днем независимости Грузии.
Сформированные между двумя народами дружеские отношения на протяжении веков доказали свою жизнеспособность, успешно преодолев все испытания, став основой для формирования и развития добрососедских отношений, особенно сегодня, в сложный период, обусловленный распространением коронавируса нового типа, говорится в послании Саркисяна.
По словам Пашиняна, армянский народ «с большой радостью следит за успехами и достижениями дружеской Грузии», он заверил, что «в лице Армении Грузия имела и будет всегда иметь доверенного и дружеского соседа».
Армянский премьер также высоко оценил сотрудничество между двумя правительствами, отметив действующий между двумя странами бесперебойно грузооборот.