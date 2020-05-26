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Приянка Чопра и Ник Джонас опубликовали селфи с их первого свидания в честь второй годовщины отношений

Приянка Чопра и Ник Джонас опубликовали селфи с их первого свидания в честь второй годовщины отношений

Вчера 37-летняя Приянка Чопра и 27-летний Ник Джонас отметили значимую семейную дату — ровно два года назад они сходили на первое свидание, после которого больше не расставались. По этому случаю актриса опубликовала в своем инстаграме первое селфи с возлюбленным, которое было сделано на следующий день после их первого рандеву.

Два года назад в этот день мы сделали нашу первую совместную фотографию. С тех пор каждый день ты приносишь мне бесконечную радость и счастье. Я люблю тебя, Ник. Спасибо, что делаешь нашу семейную жизнь такой невероятной. У нас впереди еще столько романтичных свиданий...

— написала Приянка.


Ник Джонас и Приянка Чопра

Первое свидание Приянки Чопры и Ника Джонаса состоялось 25 мая 2018 года — тогда они вместе сходили на мюзикл "Красавица и Чудовище" в концертном зале под открытым небом The Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. Уже на следующий вечер после этого пара вместе отправилась на игру бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" — там-то и было сделано их первое совместное селфи.


В своем инстаграме Ник Джонас также поздравил возлюбленную со второй годовщиной их отношений. Он опубликовал их другую совместную фотографию, а в подписи к ней признался, что невероятно счастлив в отношениях с Приянкой:

Два года назад мы пошли с этой красивой женщиной на первое свидание. Это были лучшие два года в моей жизни. Невероятно приятно думать, что мне посчастливилось провести с ней остаток своей жизни. Я люблю тебя, детка. Наши счастливые два года.


Напомним, что отношения Ника Джонаса и Приянки Чопры развивались стремительно. Они были долгое время знакомы, но общались как друзья, а всего через два месяца после первого свидания обручились. Свадьба состоялась 1 декабря 2018 года на родине невесты, в Индии. Торжество проходило в несколько этапов и с соблюдением всех местных традиций. Основной же праздник состоялся в крупнейшей частной резиденции в мире Умайд-Бхаван, аренда зала в которой составляет около 60 тысяч долларов за ночь.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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