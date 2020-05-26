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Приметы, которые говорят, что ангел-хранитель вас бережет

Приметы, которые говорят, что ангел-хранитель вас бережет

Ангел-хранитель — это невидимый помощник, который всегда рядом с нами. Важно научиться различать приметы, указывающие на то, что он хочет вас о чем-то предупредить или куда-то направить.

Первое, на что эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам  обратить внимание, — это важные символы во сне. Ангел-хранитель часто предупреждает нас о чем-то через сновидения, так что это одна из разновидностей вещих снов. Но есть и другие подсказки.


В последнее время у вас ничего не получается

Всё валится из рук, любые новые начинания становятся невыносимо скучными или сложными. Когда у вас ничего не получается и кажется, что началась черная полоса в жизни, это может быть сигналом ангела-хранителя о том, что вы идете по неверному пути.

Таким образом он пытается показать вам, что вы тратите время и силы впустую, должны пойти по иному пути. В большинстве случаев это уже последняя черта — когда вы не видите или не хотите видеть другие знаки судьбы. Ангел-хранитель таким образом бережет вас от ещё больших трудностей и опасностей на пути.

Ваши планы срываются


Ваша машина сломалась, вы забыли билет на поезд или паспорт, поэтому не смогли уехать. Любые срывы в планах, связанных с перемещениями из одного места в другое, указывают на то, что вам помог ваш ангел-хранитель, ведь в другом месте или по пути к нему вы могли нажить себе большие проблемы.

То же самое бывает, когда вы собирались, например, купить новый телефон, но забыли деньги дома, не смогли добраться до магазина. В таком случае ангел-хранитель также бережет вас от проблем. Скорее всего, эта покупка принесла бы вам много несчастий.

Вас что-то постоянно делает грустными

Например, вы можете увидеть бездомного или бродячую собаку, которую вам станет жалко. Это сигнал к тому, что пора начинать ценить то, что у вас есть. Возможно, вы слишком недовольны своей жизнью, хотя всё на самом деле весьма неплохо.

Таким образом ангел-хранитель пытается достучаться до вас, открыть вам глаза на все происходящее и научить смирению и спокойствию. Это очень важно для тех, кто чувствует себя несчастливым.

У вас часто стали умирать домашние растения, ломается техника


Ангел-хранитель в таком случае пытается сказать, что пришло время обратить внимание на кого-то из близких, так как ему может быть плохо на душе или у него могут быть проблемы со здоровьем.

Сюда же можно отнести уход домашнего питомца. Если домашнее животное убежало из дома и не вернулось, то таким образом ангел-хранитель напрямую пытается сообщить вам о том, что кто-то из близких вам людей сильно нуждается в помощи.

У вас беспричинная тревога

Таким образом ангел-хранитель бережет вас от неверных решений, которые вы можете или хотите принять в жизни. Тревожные мысли заставляют задуматься, остановиться на мгновение и подумать о чем-то важном.

В следующий раз, когда вы начнете грустить или переживать о чем-то без причины, подумайте о том, что вам предстоит сделать в этот день или в обозримом будущем. Возможно, вам стоит пересмотреть свои планы. Если тревога и негатив с вами постоянно, то это уже не действия ангела-хранителя: в таком случае воспользуйтесь специальной медитацией.

Вы возвращаетесь домой

Вы вышли из дома, прошли сотню метров, но поняли, что забыли телефон. Другой пример — вы поняли, что забыли выключить утюг, поэтому пришлось вернуться. Такие ситуации говорят о том, что вас бережет ангел-хранитель. Возможно, если бы вы не вернулись, то потом встретили бы на пути неприятного или опасного человека, досадную преграду или иную проблему.

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По материалам: dailyhoro.ru

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