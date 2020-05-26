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Приставал к девочке возле магазина: в Днепре задержали педофила (видео)

Приставал к девочке возле магазина: в Днепре задержали педофила (видео)

В Днепре 45-летний мужчина приставал к незнакомой 12-летней девочке. Она в слезах обратилась за помощью к прохожим, рассказав им, что «дядя» схватил ее за ягодицу. Напомним, под Киевом мужчина пытался раздеть 7-летнюю девочку.

Сотрудники магазина, рядом с которым произошло ЧП, немедленно вызвали полицию, а девочка убежала домой, чтобы рассказать о случившемся своей матери, сообщает Днепр Оперативный.

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии и даже не пытался скрыться с места инцидента.

К тому же, как оказалось, он не впервые пристает к детям.

Прибывший экипаж патрульной полиции задержал педофила и доставил в ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Журналисты показали оперативное видео задержания подозреваемого.

Напомним, ранее в Днепре произошло жуткое убийство 11-летнего ребенка педофилом. Тело мальчика было обнаружено в «логове» местного бомжа на территории одного из полуразрушенных корпусов областной психиатрической больницы.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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