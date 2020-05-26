Психодел или лучшая роль в карьере: Александр Петров перевоплотился в девушку в новой рекламе

Вадим Карасев

31-летний Александр Петров снялся в новой рекламе, а результатом этого сотрудничества поделился на своей странице в инстаграме. В трехминутном психоделическом ролике актер переосмысляет запоминающиеся образы из культового клипа Бенни Бенасси на песню Satisfaction.





По сюжету безумного видео герой Александра Петрова сидит в кафе и смотрит на своем смартфоне видео в TikTok. В какой-то момент актера "засасывает" в приложение, после чего он перевоплощается в фигуристых моделей из клипа Бенасси, — к слову, от Петрова девушкам достается только его лицо.

Друзья, выкладываю видео, которое мы сняли с моими друзьями. По-моему получилось нечто большее, чем рекламный ролик,

— анонсировал видео Петров в своем инстаграме.





Александр Петров в рекламе





Большинство интернет-пользователей оценили как безумную задумку сценаристов рекламного видео, так и само воплощение этой идеи с участием Александра Петрова. Многие уже пошутили, что эта одна из лучших ролей Петрова за всю карьеру:

Это одно из лучших видео, которое я посмотрела за последнее время! Огнище! Знатно похулиганили, ребята, молодцы!

Потрясающе стебное видео + ностальгия из-за музыки!

Если бороду сбрить, подумал, что это Татьяна Арнтгольц!

А девушка с молотком ниче так;) И парень с белыми волосами на коне — огонь!





К слову, далеко не все поняли юмор режиссеров и сценаристов рекламного видео и с сожалением отметили, что Александр Петров попросту растрачивает свой талант, снимаясь в подобных проектах. Свое возмущение и недоумение по этому поводу они поспешили выразить в комментариях:

Боже мой, это пипец! Саня, ты чего творишь. Владивосток в шоке, Жуть, я думала вы никогда на такое не пойдете. Сашенька, зачем же так?

То есть в нормальное кино сниматься уже не зовут?

Редакция уже подняла себе настроение неоднократным просмотром этого видео и поностальгировала под трек всех времен и народов Satisfaction. А что вы скажете?











