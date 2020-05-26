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Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей

Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи выразили настрой на развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе иракской стороны.

"В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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