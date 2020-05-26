Путин: Пик распространения коронавируса в России пройден

Алексей Вольцев

Пик распространения коронавируса в России пройден. Об этом сегодня, 26 мая, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — заявил глава государства.

В разговоре Владимир Путин отметил профессиональную работу личного состава Вооружённых Сил.

«С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, ещё ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса. Надо сказать, мы сейчас от некоторых из них тоже получаем предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире. Сейчас вы работаете в Дагестане, в других регионах России, специалисты Министерства обороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции».

Как сообщало ИА Newstes , сегодня же президент назначил дату проведения Парада Победы, отложенного из-за эпидемии коронавируса. Он состоится в Москве и других городах 24 июня.

На сегодня в России зарегистрировано 362 342 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807.