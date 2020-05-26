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Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военнымФото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Разбившийся на Чукотке вертолет принадлежит Минобороны. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель правительства региона.

В Восточном военном округе РИА Новости заявили, что проверяют информацию о крушении. В Тихоокеанском флоте уточнили, что им данная машина не принадлежит.

Причиной крушения стала техническая неисправность — Ми-8 упал вскоре после взлета с высоты в 20 метров и загорелся. Глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко рассказал ТАСС, что ЧП произошло «во время испытаний после ремонта».

ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди.

Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России. 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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