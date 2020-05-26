Родные бывших чеченских боевиков потребовали удаления статьи «Новой газеты»

Вадим Карасев

Дмитрий МуратовФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Родственники бывших чеченских боевиков обратились к «Новой газете» и ее главному редактору Дмитрию Муратову. Они возмутились действиями издания, обвинив журналистов в распространении лживой информации из-за статьи Екатерины Сокирянской. Письмо опубликовано агентством «Грозный-информ».

В тексте говорится, что авторы проживают в Чечне и являются родными и близкими 1600 человек, «когда-то бывших боевиками, либо ставших членами террористических организаций». Они заявили, что статья журналистки «Новой» про плохое отношение властей к семьям убитых боевиков или участников террористических организаций является ложью, а также отметили, что она вызвала бурю негодования в республике.

Журналистов «Новой» в обращении назвали «врагами народа» и призвали не лезть в жизнь чеченцев «ради грантов». Они потребовали удаления статьи, публикации опровержения и извинений, а также заявили, что необходимо «не допускать публикации такого рода кощунственных материалов».

В письме сообщается, что власти Чечни стараются помогать им и никакого плохого отношения не испытывают. По их словам, многие вчерашние боевики теперь работают в правоохранительных органах, а «раскаявшиеся в содеянном бывшие террористы» после тюремного срока возвращаются к обычной жизни.

«Каждый из нас всей душой ненавидит ваше издание, и терпеть не может ни Вас как главного редактора, ни ваших журналистов, которым плевать на жизни и чувства людей, лишь бы сдать статью в печать», — говорится в обращенному к Муратову письме.

6 мая в «Новой газете» вышла статья журналистки Екатерины Сокирянской под названием «Наш папа в плену». Она рассказала, что провела интервью с 40 вдовами чеченских боевиков. По результатам общения корреспондент рассказала, что в Чечне почти всем женщинам была закрыта возможность трудоустройства в бюджетные организации, а также что почти все семьи сталкивались с отдельными проявлениями дискриминации или негативного отношения.