Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роспотребнадзор рассказал, как будут работать фитнес-клубы

Роспотребнадзор рассказал, как будут работать фитнес-клубы

Роспотребнадзор ввел новые правила по работе спортивных клубов. Теперь все бассейны, фитнес-центры и остальные спортивные учреждения должны вести свою деятельность, соблюдая эти рекомендации.

Новые правила по профилактике новой коронавирусной инфекции уже опубликованы, сообщает Газета. Ru.

Все сотрудники будут обязаны ходить в масках и перчатках. Также им будет нужно регулярно проводить санитарную обработку в залах. Самим посетителям разрешено находиться без масок.

Так, например, посетить спортивный клуб теперь можно будет только по предварительной записи. При этом сотрудники фитнес-центров должны вести запись таким образом, чтобы организовать для одного человека площадь 4 кв. м. Для бассейнов установлены особые правила. Так на одного человека должно выходить 10 кв. м. дорожки.

Если речь идет о групповых занятиях, то должно соблюдаться расстояние между людьми не менее 1,5 м. это же правило действует и для тренажерных занятий. То есть администрация фитнес-клубов должна позаботиться о расстановке спортивного инвентаря, с учетом рекомендаций.

Читайте также: Роспотребнадзор разрешит детям в лагерях находиться без масокВ Ростовской области разрешат работать парикмахерским и салонам красоты
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией Азербайджану
ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Юлианна Караулова и другие поддержали челлендж в TikTok
Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Юлианна Караулова и другие
Рената Литвинова поведала о чипировании во сне
Рената Литвинова поведала о чипировании во сне
В Италии родители засняли, как 12-летний сын уходит от медведя
В Италии родители засняли, как 12-летний сын уходит от медведя
Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости
Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости
Афганистан захотел продлить перемирие с талибами
Афганистан захотел продлить перемирие с талибами
В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса
В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара в Грузии
Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара

Топ на сегодня

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
В России запустили проект «Поиск»
В России запустили проект «Поиск»

Еще по теме

Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
Ярославские приставы арестовали спортинвентарь фитнес-клуба
Новые правила перелета пассажиров предложили в Росавиации
Фитнес-клубы С.С.С.Р.: отзывы и преимущества