Роспотребнадзор рассказал, как будут работать фитнес-клубы

Вадим Карасев

Роспотребнадзор ввел новые правила по работе спортивных клубов. Теперь все бассейны, фитнес-центры и остальные спортивные учреждения должны вести свою деятельность, соблюдая эти рекомендации.

Новые правила по профилактике новой коронавирусной инфекции уже опубликованы, сообщает Газета. Ru.

Все сотрудники будут обязаны ходить в масках и перчатках. Также им будет нужно регулярно проводить санитарную обработку в залах. Самим посетителям разрешено находиться без масок.

Так, например, посетить спортивный клуб теперь можно будет только по предварительной записи. При этом сотрудники фитнес-центров должны вести запись таким образом, чтобы организовать для одного человека площадь 4 кв. м. Для бассейнов установлены особые правила. Так на одного человека должно выходить 10 кв. м. дорожки.

Если речь идет о групповых занятиях, то должно соблюдаться расстояние между людьми не менее 1,5 м. это же правило действует и для тренажерных занятий. То есть администрация фитнес-клубов должна позаботиться о расстановке спортивного инвентаря, с учетом рекомендаций.

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