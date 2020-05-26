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Россиянам назвали правильный выбор между антисептиками и перчатками

Россиянам назвали правильный выбор между антисептиками и перчаткамиФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

При выборе между антисептиком и перчатками правильнее предпочесть перчатки и таким образом предотвратить вредное влияние дезинфицирующих средств на кожу. Такой вариант назвала врач-дерматолог Татьяна Егорова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Если же использовать антисептики, то лучше всего выбирать те, которые не содержат спирт, чтобы избежать высушивания кожи. После мытья и обработки руки надо обязательно смазывать смягчающими кремами, добавила Егорова.

Дерматолог отметила, что вирус смывается обычным мылом, поэтому использовать антибактериальное необязательно, но все равно правильно долго мыть руки, а не просто «ополаскивать» их.

В апреле Роспотребнадзор дал россиянам советы по правильному выбору антисептика. В ведомстве считают, что лучше всего использовать те, в которых содержится не менее 60-80 процентов спирта.

По данным на 26 мая в России выявили 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 3633 летальных исхода и 118 796 случаев выздоровления.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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