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Россиянам в изоляции покажут ужасы карантина и работу браконьеров

Россиянам в изоляции покажут ужасы карантина и работу браконьеровКадр: сериал «В изоляции»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет триллер «В изоляции». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сюжет сериала вращается вокруг молодых девушек, которые оказываются несколько запертых в странном старинном госпитале, пока вокруг бушует смертельный вирус таинственного происхождения. Героини вскоре понимают, что на них проводят некие медицинские эксперименты. Лента основана на романе Стива Сема-Сандберга, в котором действие разворачивалось в нацистской Германии. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть новинку 26 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает утреннюю разминку в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — краткую и увлекательную лекцию для детей о тайнах мозга и важности его развития от Андрея Курпатова.

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом супа из брокколи. Позже, в 16:00, — телешоу «Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда», в котором известные шеф-повара посещают свои родные места — Шотландию, Италию, Францию — и рассказывают об особенностях местной кухни. В 17:00 — итальянскую комедию «Неаполитанские мошенники» о тройке браконьеров, которые охотятся за певчими птицами.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть онлайн-перфоманс Александринского театра по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство». В нем примут участие Мария Миронова, Константин Богомолов, Алексей Пивоваров, Татьяна Толстая. В ходе трансляции зрители смогут сделать пожертвование, все сборы пойдут фондам «Артист» и «Детский хоспис».

В 21:00 — сказка Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть сериал «В изоляции».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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