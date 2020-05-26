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Российские банки получат стимул снижать процентную ставку по кредитам для предприятий

Российские банки получат стимул снижать процентную ставку по кредитам для предприятий

В перечень ключевых показателей эффективности российских государственных банков хотят добавить количество кредитов, выданных предприятиям ОПК на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 26 мая.

Таким образом, у государственных банков появится стимул снижать процентные ставки по предоставляемым кредитам. Они также будут стремиться своевременно финансировать оборотные активы и инвестиции в производство гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Во взаимосвязи с другими мерами государственной поддержки это поможет в решении вопроса обеспечения диверсификации производства высокотехнологичной продукции российской промышленностью, и в первую очередь — предприятиями, относящимися к ОПК, которому сейчас уделяется особое внимание.

Напомним, что в 2016 году Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу организациям ОПК к 2030 году достичь доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения в 50 процентов от общего производства. Стимулирование производства такой продукции предусмотрено поручениями главы государства от 2018 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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