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Российский министр переболел коронавирусом

Российский министр переболел коронавирусомФото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев переболел коронавирусом и вернулся к работе. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

26 мая министр примет участие в совещании главы правительства по вопросам строительной отрасли и ЖКХ, говорится в сообщении.

О заражении и госпитализации Владимира Якушева стало известно 1 мая, через неделю он был выписан из больницы и продолжил лечение дома.

Накануне из больницы домой отправился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее подтвердился коронавирус.

Коронавирусная инфекция ранее была обнаружена и у премьер-министра Михаила Мишустина. Он выписался из больницы и приступил к работе 19 мая.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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